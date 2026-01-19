Правительство Дании приняло решение не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии и заявлений из США о возможном контроле над островом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дания пропустит форум в Давосе

По словам организаторов мероприятия, представители датского правительства были приглашены к участию в форуме, однако окончательное решение каждое государство принимает самостоятельно.

– Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе, – говорится в заявлении организаторов ВЭФ.

В то же время в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп примет участие в форуме.

Напряженность вокруг Гренландии

Президент США настаивает на идее установления американского контроля над Гренландией, объясняя это соображениями национальной безопасности.

По его мнению, Китай или Россия могут пытаться получить контроль над островом, но США не допустят такого развития событий.

По данным СМИ, Соединенные Штаты якобы готовы заплатить до 700 млрд долларов за покупку Гренландии. Государственному секретарю Марку Рубио уже поручено подготовить соответствующее предложение.

В ответ премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается и выступила в защиту международного порядка.

Сообщается также, что после заявлений Трампа Дания начала опрокидывать военную технику и передовые подразделения в Гренландию. Кроме того, 17 января в Дании и на самом острове прошли массовые акции протеста против намерений США. Участники демонстраций требовали уважения демократии и права на самоопределение.

Форум в Давосе

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 19 по 23 января под лозунгом Дух диалога.

Ожидается участие около 3000 делегатов из более чем 130 стран мира, в том числе и делегации Украины, представленной на самом высоком уровне.

Среди ключевых тем форума: геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.

В то же время, по информации Financial Times, лидеры ЕС во время форума могут сместить фокус внимания из Украины.

В частности, встреча советников по национальной безопасности, которую первоначально планировали провести по украинскому вопросу, теперь будет посвящена ситуации вокруг Гренландии и реакции ЕС на новые пошлины, введенные Дональдом Трампом.

Также сообщается, что спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев впервые с начала полномасштабного вторжения может навестить Давос для переговоров с американской делегацией.

