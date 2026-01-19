Уряд Данії ухвалив рішення не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі на тлі загострення ситуації довкола Гренландії та заяв зі США щодо можливого контролю над островом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Данія пропустить форум у Давосі

За словами організаторів заходу, представників данського уряду було запрошено до участі у форумі, однак остаточне рішення кожна держава ухвалює самостійно.

– Ми можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня, – зазначається у заяві організаторів ВЕФ.

Водночас у Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп візьме участь у форумі.

Напруженість навколо Гренландії

Президент США наполягає на ідеї встановлення американського контролю над Гренландією, пояснюючи це міркуваннями національної безпеки.

На його думку, Китай або Росія можуть намагатися отримати контроль над островом, однак США не допустять такого розвитку подій.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито готові заплатити до 700 млрд доларів за придбання Гренландії. Державному секретарю Марко Рубіо вже доручено підготувати відповідну пропозицію.

У відповідь прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається, та виступила на захист міжнародного порядку.

Повідомляється також, що після заяв Трампа Данія почала перекидати військову техніку та передові підрозділи до Гренландії. Крім того, 17 січня в Данії та на самому острові відбулися масові акції протесту проти намірів США. Учасники демонстрацій вимагали поваги до демократії та права на самовизначення.

Форум у Давосі

Всесвітній економічний форум проходитиме у Давосі з 19 по 23 січня під гаслом Дух діалогу.

Очікується участь близько 3000 делегатів із понад 130 країн світу, зокрема й делегації України, представленої на найвищому рівні.

Серед ключових тем форуму: геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

Водночас, за інформацією Financial Times, лідери ЄС під час форуму можуть змістити фокус уваги з України.

Зокрема, зустріч радників з національної безпеки, яку спочатку планували провести через українське питання, тепер буде присвячена ситуації навколо Гренландії та реакції ЄС на нові мита, запроваджені Дональдом Трампом.

Також повідомляється, що спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв уперше з початку повномасштабного вторгнення може відвідати Давос для переговорів з американською делегацією.

