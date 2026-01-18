В Сенате США осудили тарифные угрозы в адрес союзников со стороны президента Штатов Дональда Трампа.

В Сенате США отреагировали на заявление Трампа по тарифам

Сенаторы США от Демократической и Республиканской партий Джин Шахин и Том Тиллис и сопредседатели двухпартийной группы наблюдателей Сената в НАТО в своем заявлении осудили недавние угрозы Дональда Трампа по введению пошлин на товары Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.

Они подчеркнули, что эти страны, против которых Трамп грозится ввести тарифы, являются ближайшими союзниками Америки.

Сейчас смотрят

— Они являются нашими союзниками по НАТО, которые воевали вместе с нами, гибли вместе с нами и сделали Америку более безопасной и процветающей, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

По их словам, нет необходимости или желания совершать дорогостоящее приобретение или враждебный военный захват Гренландии, когда датские и гренландские союзники готовы сотрудничать с США в вопросах безопасности Арктики, критически важных минералов и других приоритетов в рамках долгосрочных договоров.

— Когда мы снова соберемся с нашими коллегами из Сената, мы озвучим позиции, которые разделяют датские и гренландские чиновники, а также коренные жители, ежедневно живущие реалиями Гренландии, – заявили сенаторы, которые на этой неделе приезжали в Копенгаген.

Они отметили, что настаивание на захвате Гренландии вредно для США, для американских предприятий и для союзников Америки.

— Такая риторика также способствует таким противникам, как Путин и Си, которые хотят видеть раскол в НАТО. Наши союзники заслуживают лучшего, равно как и американский народ, который четко выразил свое несогласие с этой ошибочной политикой. В то время, когда многие американцы уже обеспокоены стоимостью жизни, эти тарифы приведут к повышению цен как для семей, так и для бизнеса. Мы призываем администрацию отказаться от угроз и перейти к дипломатии, — говорится в заявлении.

Напомним, что 17 января стало известно, что Дональд Трамп вводит пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Страны не согласны с его политикой по Гренландии.

В то же время, Европа обещает решительный и скоординированный ответ на тарифные действия США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.