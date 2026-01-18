Через напружену ситуацію навколо Гренландії президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачергове засідання Європейської ради.

Кошта скликає позачергову Європейську Раду через Гренландію

Після консультацій з державами-членами щодо останньої напруженості навколо Гренландії Кошта заявив, що скликає позачергове засідання Європейської ради.

– Враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, я вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями, – йдеться в заяві, оприлюдненій у неділю у Брюсселі.

Також президент Європейської ради повідомив про підсумки консультацій з державами-членами, зазначивши, що вони підтверджують тверду відданість єдності у принципах міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету.

Зараз дивляться

Крім того, під час проведених консультацій були підтверджені “єдність у підтримці та солідарності з Данією та Гренландією; визнання спільного трансатлантичного інтересу до миру та безпеки в Арктиці, зокрема, співпраця через НАТО; спільна оцінка того, що тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та є несумісними з торговельною угодою між ЄС та США; готовість захищатися від будь-якої форми примусу та готовість продовжувати конструктивну взаємодію зі США з усіх питань, що становлять спільний інтерес.

Позачергова Європейська Рада через Гренландію: що обговоритимуть

Як пише Bloomberg, на порядку денному засідання дідерів Європейського Союзу – остання погроза президента Дональда Трампа щодо тарифів та розгляд можливих заходів у відповідь.

Держави-члени обговорюють варіанти реагування, зокрема запровадження відповідних мит на товари зі США вартістю 93 млрд євро.

Офіційно дата засідання глав держав та урядів країн-членів ЄС ще не визначена. Однак видання пише, що лідери планують зустрітися особисто ближче до кінця тижня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.