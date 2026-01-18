Кошта скликає Єврораду через Гренландію: в ЄС обговорюють мита проти США на €93 млрд
- Лідери ЄС найближчим часом зустрінуться на позачерговому засіданні Європейської ради, аби обговорити напружену ситуацію навколо Гренландії.
- Також держави-члени планують оцінити загрози мит США та визначити потенційні заходи у відповідь на жорсткі дії Дональда Трампа.
- Дата засідання ще не відома, однак Bloomberg пише, що воно має відбутися ближче до кінця тижня.
Через напружену ситуацію навколо Гренландії президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачергове засідання Європейської ради.
Кошта скликає позачергову Європейську Раду через Гренландію
Після консультацій з державами-членами щодо останньої напруженості навколо Гренландії Кошта заявив, що скликає позачергове засідання Європейської ради.
– Враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, я вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями, – йдеться в заяві, оприлюдненій у неділю у Брюсселі.
Також президент Європейської ради повідомив про підсумки консультацій з державами-членами, зазначивши, що вони підтверджують тверду відданість єдності у принципах міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету.
Крім того, під час проведених консультацій були підтверджені “єдність у підтримці та солідарності з Данією та Гренландією; визнання спільного трансатлантичного інтересу до миру та безпеки в Арктиці, зокрема, співпраця через НАТО; спільна оцінка того, що тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та є несумісними з торговельною угодою між ЄС та США; готовість захищатися від будь-якої форми примусу та готовість продовжувати конструктивну взаємодію зі США з усіх питань, що становлять спільний інтерес.
Позачергова Європейська Рада через Гренландію: що обговоритимуть
Як пише Bloomberg, на порядку денному засідання дідерів Європейського Союзу – остання погроза президента Дональда Трампа щодо тарифів та розгляд можливих заходів у відповідь.
Держави-члени обговорюють варіанти реагування, зокрема запровадження відповідних мит на товари зі США вартістю 93 млрд євро.
Офіційно дата засідання глав держав та урядів країн-членів ЄС ще не визначена. Однак видання пише, що лідери планують зустрітися особисто ближче до кінця тижня.