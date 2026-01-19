Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що анексія Штатами Гренландії добре позначиться на добробуті жителів арктичного острова.

Про це він заявив у програмі NBC News Meet the Press.

Анексія Гренландії та Криму

У суботу президент США Дональд Трамп заявив, що обкладе імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії 10-відсотковим митом. А з 1 червня буде підвищено до 25%, якщо не буде досягнуто угоди про купівлю острова Гренландія.

Зараз дивляться

Європейські країни виступають проти контролю США над Гренландією.

За словами Бессента, введення мит має на меті уникнути національної надзвичайної ситуації.

У Бессента також запитали, чим анексія Гренландії Сполученими Штатами відрізнятиметься від анексії Криму Росією.

– Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи і найкраще для Сполучених Штатів, – відповів він.

Відомо, що посли Європейського Союзу провели у неділю екстрене засідання щодо ситуації довкола Гренландії. Президент Європейської ради Антоніу Кошта також заявив, що скличе надзвичайне засідання Європейської ради найближчими днями.

Кошта вважає, що погрози Трампа щодо введення мит підірвуть трансатлантичні відносини і суперечать торговельній угоді між ЄС і США.

Адміністрація Трампа раніше уклала торговельну угоду з Європейським Союзом у липні, яка знизила рівень мит на імпорт з країн Європейського Союзу.

Багато законодавців, зокрема й деякі республіканці, виступили проти зазіхань Трампа на Гренландії.

Гренландія є частиною Данії, союзника НАТО, і деякі демократи попередили, що дії США проти острова зруйнують альянс НАТО.

Минулого тижня делегація американських законодавців відвідала Данію для зустрічей з данськими та гренландськими лідерами. Делегація складалася переважно з демократів, але до її складу також входили сенатори-республіканці Том Тілліс із Північної Кароліни та Ліза Мурковскі з Аляски.

Джерело : NBC News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.