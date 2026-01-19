В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда: десятки жертв и раненых
В воскресенье вечером, 18 сентября, на юге Испании столкнулись и сошли с рельсов два скоростных поезда с сотнями пассажиров. В результате аварии есть погибшие и десятки пострадавших.
О деталях инцидента сообщают местные издания El Mundo и El Pais.
В Испании сошли с рельсов два поезда: что известно
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Адамуз (провинция Кордова).
По данным испанского железнодорожного оператора Adif, сначала сошел с рельсов поезд, следовавший из Малаги в Мадрид. Он выехал на соседний путь, где во встречном направлении двигался другой поезд сообщением Мадрид – Уэльва.
В результате столкновения второй поезд также сошел с рельсов. На фото и видео видно, что после аварии перевернулись по меньшей мере несколько вагонов.
По данным полиции, в результате столкновения погиб по меньшей мере 21 человек. Еще около 100 человек получили ранения, 25 из них находятся в тяжелом состоянии.
Среди погибших – машинист поезда, который следовал из Мадрида в Уэльву.
Los pasajeros del tren descarrilado en Adamuz (Córdoba) saliendo por la ventana tras el grave accidente. pic.twitter.com/SLlu503dmr
— Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026
Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche. pic.twitter.com/1VzdLIPAAs
— Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026
Поезд, который первым сошел с рельсов, принадлежит частной железнодорожной компании Iryo. На момент аварии он перевозил более 300 пассажиров. Этот поезд отправился из Малаги в 18:40 и уже около 19:39 по неизвестным пока причинам сошел с рельсов.
После этого он зацепил несколько вагонов другого поезда, который перевозил около 100 человек.
По словам одного из пассажиров, столкновение было похоже по силе “на землетрясение”.
Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj
— Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026
Esto es criminal.
Situación actual de los pasajeros a bordo del tren que ha descarrilado en Córdoba. pic.twitter.com/HdHGsKrJts
— Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026
По данным спасателей, люди оказались в ловушке в вагонах, и “приходится вытаскивать тела, чтобы добраться до тех, кто еще жив”. Движение поездов на этом участке остановлено.
— Поступающая информация очень серьезная. Последние вагоны поезда Iryo, который следовал в Мадрид, сошли с рельсов и пересекли другой путь, по которому поезд компании Renfe ехал в Уэльву. Удар был ужасным. На данный момент подтвердить количество пострадавших невозможно. Приоритетной задачей является оказание помощи, — подчеркнул министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что правительство сотрудничает с другими органами и аварийно-спасательными службами, чтобы помочь пассажирам поездов.