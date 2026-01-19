У неділю ввечері, 18 вересня, на півдні Іспанії зіткнулися та зійшли з рейок два швидкісні потяги із сотнями пасажирів. Внаслідок аварії є загиблі та десятки постраждалих.

Про деталі інциденту повідомляються місцеві видання El Mundo та El Pais.

В Іспанії зійшли з рейок два потяги: що відомо

Інцидент трапився поблизу населеного пункту Адамуз (провінція Кордова).

За даними іспанського залізничного оператора Adif, спершу зійшов із рейок поїзд, який прямував із Малаги в Мадрид. Він виїхав на сусідню колію, де в зустрічному напрямку рухався інший поїзд сполученням Мадрид – Уельва.

Унаслідок зіткнення другий поїзд також зійшов з рейок. На фото та відео помітно, що після аварії перекинулися щонайменше кілька вагонів.

За даними поліції, внаслідок зіткнення загинула щонайменше 21 людина. Ще близько 100 людей зазнали поранень, 25 із них перебувають у важкому стані.

Серед загиблих – машиніст потяга, який прямував із Мадрида до Уельви.

Поїзд, який першим з’їхав із колій, належить приватній залізничній компанії Iryo. На момент аварії він перевозив понад 300 пасажирів. Цей поїзд вирушив із Малаги о 18:40 і вже близько 19:39 з невідомих наразі причин зійшов з рейок.

Після цього він зачепив кілька вагонів іншого поїзда, який перевозив близько 100 людей.

За словами одного із пасажирів зіткнення було схоже за силою “на землетрус”.

За даними рятувальників, люди опинилися в пастці у вагонах, і “доводиться витягувати тіла, щоб дістатися до тих, хто ще живий”. Рух поїздів на цій ділянці зупинено.

— Інформація, що надходить, дуже серйозна. Останні вагони поїзда Iryo, який прямував до Мадрида, зійшли з рейок, перетнувши іншу колію, де поїзд компанії Renfe їхав до Уельви. Удар був жахливим. Наразі підтвердити кількість постраждалих неможливо. Пріоритетним завданням є надання допомоги, — наголосив міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що уряд співпрацює з іншими органами та аварійно-рятувальними службами, щоб допомогти пасажирам поїздів.

У Лісабоні з рейок зійшов електричний трамвай

Джерело: Reuters

Пов'язані теми:

ІспаніяАварія поїздапотяги
