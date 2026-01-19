У неділю ввечері, 18 вересня, на півдні Іспанії зіткнулися та зійшли з рейок два швидкісні потяги із сотнями пасажирів. Внаслідок аварії є загиблі та десятки постраждалих.

Про деталі інциденту повідомляються місцеві видання El Mundo та El Pais.

В Іспанії зійшли з рейок два потяги: що відомо

Інцидент трапився поблизу населеного пункту Адамуз (провінція Кордова).

За даними іспанського залізничного оператора Adif, спершу зійшов із рейок поїзд, який прямував із Малаги в Мадрид. Він виїхав на сусідню колію, де в зустрічному напрямку рухався інший поїзд сполученням Мадрид – Уельва.

Унаслідок зіткнення другий поїзд також зійшов з рейок. На фото та відео помітно, що після аварії перекинулися щонайменше кілька вагонів.

За даними поліції, внаслідок зіткнення загинула щонайменше 21 людина. Ще близько 100 людей зазнали поранень, 25 із них перебувають у важкому стані.

Серед загиблих – машиніст потяга, який прямував із Мадрида до Уельви.

Los pasajeros del tren descarrilado en Adamuz (Córdoba) saliendo por la ventana tras el grave accidente. pic.twitter.com/SLlu503dmr — Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026

Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche. pic.twitter.com/1VzdLIPAAs — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Поїзд, який першим з’їхав із колій, належить приватній залізничній компанії Iryo. На момент аварії він перевозив понад 300 пасажирів. Цей поїзд вирушив із Малаги о 18:40 і вже близько 19:39 з невідомих наразі причин зійшов з рейок.

Після цього він зачепив кілька вагонів іншого поїзда, який перевозив близько 100 людей.

За словами одного із пасажирів зіткнення було схоже за силою “на землетрус”.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Esto es criminal. Situación actual de los pasajeros a bordo del tren que ha descarrilado en Córdoba. pic.twitter.com/HdHGsKrJts — Vito Quiles (@vitoquiles) January 18, 2026

За даними рятувальників, люди опинилися в пастці у вагонах, і “доводиться витягувати тіла, щоб дістатися до тих, хто ще живий”. Рух поїздів на цій ділянці зупинено.

— Інформація, що надходить, дуже серйозна. Останні вагони поїзда Iryo, який прямував до Мадрида, зійшли з рейок, перетнувши іншу колію, де поїзд компанії Renfe їхав до Уельви. Удар був жахливим. Наразі підтвердити кількість постраждалих неможливо. Пріоритетним завданням є надання допомоги, — наголосив міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що уряд співпрацює з іншими органами та аварійно-рятувальними службами, щоб допомогти пасажирам поїздів.

Джерело : Reuters

