Президент Болгарії Румен Радев 19 січня у зверненні до народу повідомив, що наступного дня складе президентські повноваження.

Про це повідомляє БГНЕС.

Відставка президента Болгарії Радева: що відомо

Радев заявив, що востаннє звертається до громадян як президент країни і вже наступного дня, 20 січня, піде з посади.

У своєму виступі він перелічив досягнення Болгарії за дев’ять років його перебування на посаді, та висловив жаль, що вони не забезпечили стабільності в країні.

Також Радев розкритикував недоліки у моделі політичного життя та державного управління, які, за його словами, призвели до глибокої політичної кризи.

– Сьогоднішній політичний клас зрадив надії болгарського народу у компромісах з олігархатом. Дві третини більше не голосують, нам потрібен новий суспільний договір. Наша демократія не виживе, якщо ми залишимо її корумпованим особам, компромістам та екстремістам, – заявив Радев.

Він додав, що завтра подасть у відставку з поста президента.

– Переконаний, що Іліана Йотова (віцепрезидентка країни. – Ред.) буде гідною главою держави. Перед нами – битва за майбутнє батьківщини, – заявив Радев.

Румен Радев висловлював скепсис щодо рішення Болгарії приєднатися до зони євро. Він займав проросійську позицію щодо війни в Україні й санкцій проти Росії.

Радев був обраний президентом у 2016 році та вдруге – у 2021 році.

Він залишає посаду менш ніж за рік до запланованих президентських виборів, які мали відбутися восени 2026 року.

Радев став першим президентом Болгарії, обраним шляхом прямого голосування, який не завершив свою каденцію до кінця.

Він є 15-м демократично обраним президентом Болгарії. Уперше його обрали на цю посаду у 2016 році, вдруге – у 2017 році.

Політична криза в Болгарії

Заява про відставку була зроблена Радєвим на тлі масових протестів у Болгарії, що тривають із грудня.

Їх причиною стали відео, поширені в соціальних мережах. На одному з них депутати правлячої коаліції за 26 секунд ухвалили закон щодо місцевих активів Лукойлу, на іншому зафіксовано голосування за спірний проєкт бюджету, проведене під час обідньої перерви.

11 грудня на тлі протестів у відставку пішов прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков.

Болгарські медіа також повідомляли, що Румен Радев може залишити посаду президента з метою створення власної політичної сили та участі в позачергових парламентських виборах, запланованих на цей рік.

