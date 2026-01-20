Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Китай скористався санкціями проти Росії для отримання надприбутків, проте жодної одиниці зброї Москві не передав.

Про це Буданов розповів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Китай заробив на санкціях проти Росії

Він пояснив, що Пекін використав посилення санкцій проти Росії та потребу країни-агресорки у сучасних контролерах та мікросхемах.

– Китай зрозумів, як цим користуватися, а Росія знайшла надійного партнера для поставок електроніки, потім верстатів, потім різних матеріалів, з яких виробляють компоненти озброєння, – розповів керівник ОП.

Буданов зазначив, що для Китаю це стало можливістю отримати надприбутки, адже Росія платила йому значно більше, ніж інші країни.

Крім того, Пекін підвищував свій вплив на Москву, користуючись посиленням західних санкцій.

– Чим більше санкції працювали зовні, тим більше РФ йшла в руки Китаю. Що зараз вже всі неприкрито бачать, – додав він.

Буданов наголосив, що Китай зараз фактично поглинає Росію, і “росіянам це боляче визнавати”.

Попри наявний обмін військовими технологіями між двома країнами, Китай, за його словами, досі не передав Росії жодної одиниці зброї.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не має даних про постачання Китаєм зброї до Росії, але Пекін допомагає Москві й не зацікавлений у перемозі України.

