Вечером 20 января в населенном пункте Афипский (Краснодарский край РФ) после взрыва вспыхнул масштабный пожар в одном из многоэтажных домов.

Перед этим появлялась информация о работе российской ПВО из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщают местные СМИ.

Ракета российской ПВО попала в дом в РФ

По словам очевидцев, после серии взрывов серьезно пострадал жилой дом и было повреждено около десяти автомобилей.

На месте возник пожар, предварительно не исключают наличие пострадавших.

На видеозаписях, сделанных местными жителями, четко видна траектория ракеты российской системы ПВО.

Вместо перехвата цели она попала непосредственно в жилой массив.

Напомним, в ночь на 10 января два региона РФ подверглись атаке беспилотников. В Волгоградской области зафиксировано возгорание на НПЗ. В Краснодаре временно ограничивали работу аэропорта.

Вечером 4 января беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области России. Под ударом оказалось предприятие АО Энергия.

Местные жители сообщали, что после атаки беспилотников в Ельце вспыхнул пожар на заводе.

На обнародованных в российских СМИ видео зафиксирован пожар на территории завода после удара БпЛА.

