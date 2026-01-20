Увечері 20 січня в населеному пункті Афіпський (Краснодарський край РФ) після вибуху спалахнула масштабна пожежа в одній із багатоповерхівок.

Перед цим з’являлася інформація про роботу російської ППО через атаку безпілотників.

Про це повідомляють місцеві медіа.

Зараз дивляться

Ракета російської ППО влучила в будинок в РФ

За словами очевидців, після серії вибухів серйозно постраждав житловий будинок та було пошкоджено близько десяти автомобілів.

На місці виникла пожежа, попередньо не виключають наявність постраждалих.

На відеозаписах, зроблених місцевими жителями, чітко видно траєкторію ракети російської системи ППО. Замість перехоплення цілі вона влучила безпосередньо у житловий масив.

Нагадаємо, у ніч на 10 січня два регіони РФ зазнали атаки безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ. В Краснодарі тимчасово обмежували роботу аеропорту.

Увечері 4 січня безпілотники атакували місто Єлець у Липецькій області Росії. Під ударом опинилося підприємство АТ Енергія.

Місцеві жителі повідомляли, що після атаки безпілотників у Єльці спалахнула пожежа на заводі.

На оприлюднених в російських медіа відео зафіксовано пожежу на території заводу після удару БпЛА.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.