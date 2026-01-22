Вопрос безопасности Арктики и Гренландии должен обсуждаться на уровне НАТО, но суверенитет Дании не является предметом переговоров.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после дискуссий вокруг инициатив США в отношении Гренландии.

Позиция Дании по Арктике и Гренландии

Метте Фредериксен подчеркнула, что безопасность в Арктике является вопросом всего НАТО, поэтому вполне логично, что эта тема обсуждается между генеральным секретарем Альянса и президентом США.

Сейчас смотрят

По ее словам, Дания уже длительное время выступает за усиление роли НАТО в арктическом регионе.

Премьер-министр отметила, что правительство Дании постоянно координирует свои действия с правительством Гренландии, а также поддерживает тесный диалог с союзниками.

Она отдельно отметила, что находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности до и после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

В то же время Фредериксен четко обозначила позицию Копенгагена: Дания готова вести переговоры по безопасности, инвестициям и экономическому сотрудничеству, однако вопрос суверенитета не подлежит обсуждению.

Она подчеркнула, что решения, касающиеся Дании и Гренландии, могут принимать исключительно Дания и сама Гренландия.

Премьер добавила, что Королевство Дания заинтересовано в продолжении конструктивного диалога с союзниками по укреплению безопасности в Арктике, в том числе в контексте американских оборонных инициатив, но только при условии уважения территориальной целостности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была сформирована основа для будущего соглашения по Гренландии и Арктическому региону в целом.

По его словам, эти договоренности позволили отказаться от введения пошлин против европейских стран.

Трамп также сообщил, что обсуждения касаются, в частности, американской системы противоракетной обороны Золотой купол, которая может распространяться и на Гренландию.

Переговоры по этому вопросу, по его словам, ведут вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.