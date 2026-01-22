Питання безпеки Арктики та Гренландії має обговорюватися на рівні НАТО, але суверенітет Данії не є предметом переговорів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після дискусій довкола ініціатив США щодо Гренландії.

Позиція Данії щодо Арктики та Гренландії

Метте Фредеріксен наголосила, що безпека в Арктиці є питанням усього НАТО, тому цілком логічно, що ця тема обговорюється між генеральним секретарем Альянсу та президентом США.

За її словами, Данія вже тривалий час виступає за посилення ролі НАТО в арктичному регіоні.

Прем’єр-міністерка зазначила, що уряд Данії постійно координує свої дії з урядом Гренландії, а також підтримує тісний діалог із союзниками.

Вона окремо зазначила, що перебуває у постійному контакті з генеральним секретарем НАТО Марк Рютте, зокрема до та після його зустрічі з президентом США Дональд Трамп у Давосі.

Водночас Фредеріксен чітко окреслила позицію Копенгагена: Данія готова вести переговори щодо безпеки, інвестицій та економічного співробітництва, однак питання суверенітету не підлягає обговоренню.

Вона наголосила, що рішення, які стосуються Данії та Гренландії, можуть ухвалювати виключно Данія та сама Гренландія.

Прем’єрка додала, що Королівство Данія зацікавлене у продовженні конструктивного діалогу з союзниками щодо зміцнення безпеки в Арктиці, зокрема й у контексті американських оборонних ініціатив, але лише за умови поваги до територіальної цілісності.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте було сформовано основу для майбутньої угоди щодо Гренландії та Арктичного регіону загалом.

За його словами, ці домовленості дозволили відмовитися від запровадження мит проти європейських країн.

Трамп також повідомив, що обговорення стосуються, зокрема, американської системи протиракетної оборони Золотий купол, яка може поширюватися і на Гренландію.

Переговори з цього питання, за його словами, ведуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф.

