Президент США планує офіційно оформити створення Ради миру під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це заявив спеціальний посланець США Стів Віткофф, повідомляє ABC News.

Рада миру Трампа: підписання документів у Давосі

Очікується, що Дональд Трамп проведе церемонію підписання документів про створення Ради миру 22 січня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами спеціального посланця США Стіва Віткоффа, до 25 країн уже погодилися приєднатися до Ради миру.

Запрошення були надіслані понад пів сотні світовим лідерам, а очікувана кількість учасників може сягнути близько 30.

Водночас жоден із ключових європейських союзників США поки не взяв на себе формальних зобов’язань щодо участі в раді.

Франція, Норвегія та Швеція відмовилися або висловили застереження, водночас Німеччина, Велика Британія та Італія зайняли вичікувальну позицію.

Трамп заявив, що Рада миру має стати альтернативним міжнародним майданчиком для врегулювання глобальних конфліктів і виконувати частину функцій, які нині покладені на ООН.

Він наголосив, що рада буде співпрацювати з ООН, але матиме “особливий статус”.

За інформацією американських чиновників, Рада миру матиме ширший мандат, який не обмежуватиметься лише вирішенням питання Близького Сходу, і позиціонуватиметься як міжнародна миротворча організація під керівництвом США.

Очікується, що Трамп очолить раду, а його повноваження можуть мати довгостроковий характер.

Раніше у Кремлі заявили, що президента РФ Володимира Путіна запросили долучитися до Ради миру для сектора Гази, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, запрошення було передане дипломатичними каналами.

У Кремлі зазначили, що наразі вивчають деталі пропозиції та очікують на подальші контакти з американською стороною для з’ясування можливого формату участі.

Водночас жодних рішень щодо приєднання Росії до Ради миру в Москві поки офіційно не ухвалювали.

