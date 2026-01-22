ЕС с недоверием реагирует на заявление Трампа об отказе от пошлин — СМИ
- Европейский Союз не считает заявление Трампа об отказе от пошлин окончательным решением.
- ЕС подчеркивает, что вопрос Гренландии и трансатлантических отношений остается открытым.
- Европейские лидеры планируют отдельное обсуждение реакции на действия США.
В Европейском Союзе скептически отнеслись к заявлению президента США Дональда Трампа об отказе от введения пошлин в отношении стран, поддерживающих Гренландию.
Об этом заявили европейские чиновники и представители правительств стран ЕС после комментариев главы Соединенных Штатов.
Реакция ЕС на заявление Трампа о пошлинах
Президент США сообщил, что после формирования рамок будущего соглашения по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте штрафные пошлины против европейских стран не вступят в силу с 1 февраля.
Впрочем, в Европе предостерегают от преждевременных выводов.
Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС должен дождаться реальных договоренностей.
Один из чиновников ЕС, привлеченных к переговорам, подчеркнул, что страны Евросоюза не могут строить свою политику, опираясь на сообщения в социальных сетях, и призвал сохранять осторожность.
Лидеры ЕС планируют встретиться, чтобы обсудить реакцию на действия США, в частности ситуацию вокруг Гренландии и общее состояние трансатлантических отношений.
В то же время дипломаты отмечают, что даже в случае снятия тарифной угрозы вопросы Гренландии и роли США в Арктике остаются открытыми.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии.
В своем посте в Truth Social Трамп отметил, что благодаря этим договоренностям он не планирует вводить пошлины против европейских стран, которые поддерживают Данию в вопросе Гренландии.
В то же время детали возможных договоренностей американская сторона не обнародовала.