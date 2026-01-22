В Европейском Союзе скептически отнеслись к заявлению президента США Дональда Трампа об отказе от введения пошлин в отношении стран, поддерживающих Гренландию.

Об этом заявили европейские чиновники и представители правительств стран ЕС после комментариев главы Соединенных Штатов.

Реакция ЕС на заявление Трампа о пошлинах

Президент США сообщил, что после формирования рамок будущего соглашения по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте штрафные пошлины против европейских стран не вступят в силу с 1 февраля.

Впрочем, в Европе предостерегают от преждевременных выводов.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС должен дождаться реальных договоренностей.

Один из чиновников ЕС, привлеченных к переговорам, подчеркнул, что страны Евросоюза не могут строить свою политику, опираясь на сообщения в социальных сетях, и призвал сохранять осторожность.

Лидеры ЕС планируют встретиться, чтобы обсудить реакцию на действия США, в частности ситуацию вокруг Гренландии и общее состояние трансатлантических отношений.

В то же время дипломаты отмечают, что даже в случае снятия тарифной угрозы вопросы Гренландии и роли США в Арктике остаются открытыми.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии.

В своем посте в Truth Social Трамп отметил, что благодаря этим договоренностям он не планирует вводить пошлины против европейских стран, которые поддерживают Данию в вопросе Гренландии.

В то же время детали возможных договоренностей американская сторона не обнародовала.

