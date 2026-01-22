У Європейському Союзі скептично поставилися до заяви президента США Дональда Трампа про відмову від запровадження мит щодо країн, які підтримують Гренландію.

Про це заявили європейські посадовці та представники урядів країн ЄС після коментарів очільника Сполучених Штатів.

Реакція ЄС на заяву Трампа щодо мит

Президент США повідомив, що після формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте штрафні мита проти європейських країн не набудуть чинності з 1 лютого.

Утім, у Європі застерігають від передчасних висновків.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль заявив, що ЄС має дочекатися реальних домовленостей.

Один із чиновників ЄС, залучених до переговорів, наголосив, що країни Євросоюзу не можуть будувати свою політику, спираючись на дописи в соціальних мережах, і закликав зберігати обережність.

Лідери ЄС планують зустрітися, щоб обговорити реакцію на дії США, зокрема ситуацію навколо Гренландії та загальний стан трансатлантичних відносин.

Водночас дипломати зазначають, що навіть у разі зняття тарифної загрози питання Гренландії та ролі США в Арктиці залишаються відкритими.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марк Рютте було сформовано основу майбутньої угоди щодо Гренландії.

У своєму дописі в Truth Social Трамп зазначив, що завдяки цим домовленостям він не планує запроваджувати мита проти європейських країн, які підтримують Данію в питанні Гренландії.

Водночас деталей можливих домовленостей американська сторона не оприлюднила.

