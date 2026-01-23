Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив про готовність Європейського союзу й надалі співпрацювати зі Сполученими Штатами, водночас рішуче захищаючи власні інтереси.

Про це він повідомив у Брюсселі після завершення позачергового засідання Європейської ради, скликаного у зв’язку з діями президента США Дональда Трампа щодо країн ЄС.

За словами Кошти, Євросоюз відкритий до конструктивної взаємодії з Вашингтоном у сферах спільного інтересу, зокрема щодо досягнення справедливого та сталого миру в Україні, однак не допустить тиску чи примусу.

– Ми залишаємося готовими продовжувати конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами з усіх питань, що становлять спільний інтерес, зокрема щодо створення умов для справедливого та міцного миру в Україні… Водночас Європейський Союз продовжуватиме відстоювати свої інтереси та захищатиме себе, свої держави-члени, своїх громадян та свої компанії від будь-якої форми примусу. І він має для цього повноваження та інструменти, і зробить це, якщо і коли це буде необхідно, – заявив Кошта.

Президент Європейської ради нагадав, що ЄС і США залишаються партнерами та союзниками, пов’язаними спільною історією та цінностями.

– Ми створили трансатлантичну спільноту, сформовану історією, засновану на спільних цінностях та віддану процвітанню й безпеці наших народів. Ми вважаємо, що відносини між партнерами та союзниками повинні регулюватися сердечно та з повагою. Зрештою, Європа та Сполучені Штати мають спільний інтерес до безпеки Арктичного регіону, зокрема, співпрацюючи через НАТО. І Європейський Союз також відіграватиме сильнішу роль у цьому регіоні, – зазначив він.

Кошта окремо підкреслив повну підтримку Євросоюзу Королівству Данія та Гренландії, наголосивши на принципах міжнародного права.

– Тільки Королівство Данія та Гренландія можуть вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії. Це відображає нашу тверду відданість принципам міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету, які є важливими для Європи та міжнародної спільноти в цілому. Ці принципи й надалі будуть керувати нашими діями, – заявив президент Європейської ради.

Водночас він позитивно оцінив заяву Дональда Трампа про відсутність намірів запроваджувати нові мита щодо Європи.

– Запровадження додаткових тарифів було б несумісним із торговельною угодою між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Зараз ми маємо зосередитися на просуванні вперед у виконанні цієї угоди, – наголосив Кошта.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз скептично поставилися до заяви президента США Дональда Трампа про відмову від запровадження мит щодо країн, які підтримують Гренландію.

