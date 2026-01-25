В России стремительно ухудшается экономическая ситуация, ведь местные бюджеты не имеют денег даже на выплату заработной платы работникам правительственных структур.

Об этом говорится в очередном разговоре, перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Ухудшение экономической ситуации в РФ

– Вот пишут, что административный аппарат сократят на 20 процентов, потому что денег нет, платить нечем. Но в то же время им нужно найти применение, чтобы работа была та же самая, – пожаловалась местная жительница России.

Как говорится в перехваченном разговоре, сокращенных работников на территории РФ пытаются перевести на другие должности, однако перед этим людей заставляют проходить многочисленные бюрократические и образовательные барьеры.

В то же время местные жители в России пытаются организовать собрания, чтобы обсудить свои проблемы, однако даже для этого не хватает ресурсов и помещений.

– Самое интересное, что дома культуры не будут сокращать. И в Старомосковье будут Дом культуры восстанавливать, а то людям негде собираться. Я говорю, да, как раз надо уже собираться, пора, – говорится в разговоре.

В Главном управлении разведки Министерства обороны напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление российских оккупантов последует справедливое возмездие.

