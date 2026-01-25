У Росії стрімко погіршується економічна ситуація, адже місцеві бюджети не мають грошей навіть на виплату заробітних плат працівникам урядових структур.

Про це йдеться у черговій розмові, перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Погіршення економічної ситуації у РФ

– Ось пишуть, що адміністративний апарат скорочуватимуть на 20 відсотків, бо грошей немає, платити нічим. Але водночас їм треба знайти застосування, щоб робота була та сама, – поскаржилася місцева жителька Росії.

Як йдеться у перехопленні, скорочених працівників на території РФ намагаються перевести на інші посади, однак перед цим людей змушують проходити численні бюрократичні та освітні бар’єри.

Зараз дивляться

Водночас місцеві жителі у Росії намагаються організувати збори, щоб обговорити власні проблеми, однак навіть для цього бракує ресурсів і приміщень.

– Найцікавіше, що будинки культури не будуть скорочувати. І в Старомосков’ї будуть Будинок культури відновлювати, а то людям ніде збиратися. Я кажу, так, якраз треба вже збиратися, пора, — йдеться у розмові.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони нагадали, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин російських окупантів відбудеться справедлива відплата.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.