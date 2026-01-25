В Российской Федерации пассажиров гражданских рейсов начали перевозить в грузовых самолетах.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины 25 января.

Перевозка пассажиров в грузовых самолетах РФ

Как утверждают в Центре, в Иркутской области России пассажиры регулярного рейса пожаловались, что вместо пассажирского Ан-24 их без предупреждения пересадили в грузовой Ан-26.

– Люди, среди которых были дети, летели вплотную к грузу. Это не случайность, а симптом системного кризиса российской авиации, – считают в Центре.

Там отмечают, что санкции отрезали Россию от западных запчастей, сервисного обслуживания и компонентов.

По информации Центра, собственное производство в России не способно покрыть потребности: новые самолеты Ил-114-300, которые должны были заменить устаревший авиапарк, до сих пор не прошли сертификацию, а сроки постоянно переносят.

В то же время там обратили внимание, что даже в Росавиации признали, что в ближайшие пять лет могут потерять 339 самолетов.

– Пассажиры в грузовых самолетах – наглядная иллюстрация того, как деградирует гражданская инфраструктура России под бременем войны и изоляции, – говорится в сообщении.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщали, что за 2025 год количество опасных инцидентов с самолетами на территории России увеличилось в четыре раза.

