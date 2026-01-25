У РФ пасажирів цивільних рейсів почали перевозити у вантажних літаках
- У Росії через системну кризу авіації пасажирів регулярних рейсів почали перевозити у вантажних літаках поруч із багажем, що стало наслідком дефіциту запчастин та ізоляції.
- За даними Центру протидії дезінформації, санкції та відсутність власного виробництва призвели до деградації інфраструктури.
У Російській федерації пасажирів цивільних рейсів почали перевозити у вантажних літаках.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України 25 січня.
Перевезення пасажирів у вантажних літаках РФ
Як стверджують у Центрі, в Іркутській області Росії пасажири регулярного рейсу поскаржилися, що замість пасажирського Ан-24 їх без попередження пересадили у вантажний Ан-26.
– Люди, серед яких були діти, летіли впритул до купи вантажу. Це не випадковість, а симптом системної кризи російської авіації, – вважають у Центрі.
Там наголошують, що санкції відрізали Росію від західних запчастин, сервісного обслуговування та компонентів.
За інформацією Центру, власне виробництво у Росії не здатне закрити потреби: нові літаки Іл-114-300, які мали замінити застарілий авіапарк, досі не пройшли сертифікацію, а терміни постійно переносять.
Водночас там звернули увагу, що навіть у Росавіації визнали, що у найближчі п’ять років можуть втратити 339 літаків.
– Пасажири у вантажних літаках – наочна ілюстрація того, як деградує цивільна інфраструктура Росії під тягарем війни та ізоляції, – йдеться у повідомленні.
Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомляли, що за 2025 рік кількість небезпечних інцидентів з літаками на території Росії збільшилася у чотири рази.