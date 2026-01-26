В ночь на 26 января в южной акватории Филиппин потерпел крушение и затонул пассажирский паром Trisha Kerstin 3.

На судне находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

Об этом сообщает Associated Press.

На Филиппинах затонул пассажирский паром

Как сообщила береговая охрана, по меньшей мере 316 человек удалось спасти, в то же время поисково-спасательные работы продолжаются.

По состоянию на данный момент спасатели нашли не менее 15 погибших, еще 43 человека числятся пропавшими без вести.

Катастрофа произошла примерно в одной морской миле от побережья провинции Басилан.

Паром выполнял рейс в направлении острова Джоло в провинции Сулу, однако, по предварительным данным, столкнулся с техническими неисправностями и пошел ко дну.

К спасательной операции привлечены подразделения Береговой охраны, Военно-морских сил, авиации, а также местные рыболовные лодки.

Часть спасенных пассажиров и тела погибших доставили в административный центр провинции – город Исабелла.

Причины трагедии пока не установлены, ведется официальное расследование. По предварительной информации, судно не имело признаков перегрузки и прошло проверку безопасности перед выходом в рейс.

Морские аварии на Филиппинах случаются довольно часто из-за большого количества островов, частых штормовых условий, а также недостаточного соблюдения стандартов безопасности на отдельных судах.

Напомним, ранее сообщалось, что у побережья китайского города Гуанчжоу после столкновения с другим судном затонул грузовой корабль Hai Li 5, на борту которого находились десятки человек.

