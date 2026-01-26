Паром Trisha Kerstin 3 потерпел крушение в Филиппинах: есть погибшие и пропавшие без вести
- В южных водах Филиппин ночью затонул пассажирский паром с сотнями человек на борту
- Большинство пассажиров спасли, однако есть погибшие и пропавшие без вести
- Судно следовало между островами и потерпело крушение у побережья
В ночь на 26 января в южной акватории Филиппин потерпел крушение и затонул пассажирский паром Trisha Kerstin 3.
На судне находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.
Об этом сообщает Associated Press.
На Филиппинах затонул пассажирский паром
Как сообщила береговая охрана, по меньшей мере 316 человек удалось спасти, в то же время поисково-спасательные работы продолжаются.
По состоянию на данный момент спасатели нашли не менее 15 погибших, еще 43 человека числятся пропавшими без вести.
Катастрофа произошла примерно в одной морской миле от побережья провинции Басилан.
Паром выполнял рейс в направлении острова Джоло в провинции Сулу, однако, по предварительным данным, столкнулся с техническими неисправностями и пошел ко дну.
К спасательной операции привлечены подразделения Береговой охраны, Военно-морских сил, авиации, а также местные рыболовные лодки.
Часть спасенных пассажиров и тела погибших доставили в административный центр провинции – город Исабелла.
Причины трагедии пока не установлены, ведется официальное расследование. По предварительной информации, судно не имело признаков перегрузки и прошло проверку безопасности перед выходом в рейс.
Морские аварии на Филиппинах случаются довольно часто из-за большого количества островов, частых штормовых условий, а также недостаточного соблюдения стандартов безопасности на отдельных судах.
Напомним, ранее сообщалось, что у побережья китайского города Гуанчжоу после столкновения с другим судном затонул грузовой корабль Hai Li 5, на борту которого находились десятки человек.