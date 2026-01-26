У ніч на 26 січня у південній акваторії Філіппін зазнав аварії та затонув пасажирський пором Trisha Kerstin 3.

На судні перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу.

Про це інформує Associated Press.

На Філіппінах затонув пасажирський пором

Як повідомила берегова охорона, щонайменше 316 осіб вдалося врятувати, водночас пошуково-рятувальні роботи тривають.

Станом на зараз рятувальники знайшли не менше 15 загиблих, ще 43 людини вважаються зниклими безвісти.

Катастрофа сталася приблизно за одну морську милю від узбережжя провінції Басілан.

Паром виконував рейс у напрямку острова Джоло в провінції Сулу, однак, за попередніми даними, зіткнувся з технічними несправностями та пішов на дно.

До рятувальної операції залучені підрозділи Берегової охорони, Військово-морських сил, авіації, а також місцеві рибальські човни.

Частину врятованих пасажирів і тіла загиблих доставили до адміністративного центру провінції – міста Ісабела.

Причини трагедії наразі не встановлені, ведеться офіційне розслідування. За попередньою інформацією, судно не мало ознак перевантаження та пройшло перевірку безпеки перед виходом у рейс.

Морські аварії на Філіппінах трапляються доволі часто через велику кількість островів, часті штормові умови, а також недостатнє дотримання стандартів безпеки на окремих суднах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу узбережжя китайського міста Гуанчжоу після зіткнення з іншим судном затонув вантажний корабель Hai Li 5, на борту якого перебували десятки людей.

