НАТО необхідно переосмислення, а держави Європи повинні значно збільшити оборонні можливості. В іншому випадку навіть гарантії безпеки залишаться залежними від підтримки США.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Сенаті, пише The Guardian.

Рубіо про переосмислення НАТО

Марко Рубіо, критично оцінюючи нинішній стан НАТО, заявив перед конгресменами, що Організація Північноатлантичного договору повинна зосередитися на посиленні реальної обороноздатності, а не на перегляді своїх цілей.

На думку держсекретаря, Європа має інвестувати у власну безпеку значно більше, щоб її роль була вагомою без постійного сподівання на американську підтримку.

На прикладі безпекових гарантій для України Рубіо пояснив, що зусилля Великої Британії та Франції нібито залишаються малоефективними без стратегічної підтримки з боку США.

– НАТО буде сильнішим, якщо союзники будуть більш спроможними. Це не відмова від НАТО, а реалії XXI століття, – стверджує американський держсекретар.

Крім цього, Марко Рубіо розповів, що під час переговорів в Абу-Дабі обговорювалися гарантії безпеки, згідно з якими війська Великої Британії та Франції можуть відправити до України, а також передбачають підтримку від США.

