Starlink без абонплаты: как SpaceX помогает иранцам обойти интернет-блокаду
- Доступ к Starlink получили владельцы терминалов, несмотря на официальный запрет сервиса в стране.
- Иранские власти пытаются глушить сигнал Starlink и разыскивают пользователей оборудования.
- Общенациональное отключение интернета в Иране продолжается уже пятый день подряд.
Компания SpaceX отменила плату за пользование спутниковым интернетом Starlink в Иране, где уже несколько дней продолжается почти полное отключение сети на фоне массовых и кровавых протестов.
Теперь жители страны, имеющие терминалы, могут пользоваться связью бесплатно. Пока SpaceX официально не комментировала решение, но пользователи в Иране уже получили доступ к услугам без подписки.
Бесплатный Starlink для Ирана
Спутниковый интернет Starlink официально запрещен в Иране, однако тысячи терминалов были нелегально ввезены в страну через границу. По оценкам правозащитников, в стране может находиться более 50 тыс. устройств.
Иранские военные пытаются глушить сигнал Starlink и разыскивать пользователей, а государственные СМИ сообщают об изъятии партий оборудования, которое власти называют средствами для шпионажа и саботажа.
По данным мониторинговой организации NetBlocks, общенациональное отключение интернета продолжается уже пять дней, оставив миллионы иранцев без связи.
Протесты в Иране и позиция США
Резкое обострение ситуации в Иране произошло в течение последней недели. На улицы вышли сотни тысяч людей, которые открыто требуют свержения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Активисты сообщают о тысячах погибших за более чем две недели насильственных беспорядков.
Президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил о намерении обсудить с Маском использование Starlink для восстановления коммуникаций.
Ранее Starlink уже предоставлял бесплатный доступ к интернету в зонах конфликтов, в частности в Украине после начала полномасштабного вторжения России, а также в Венесуэле после действий США против режима Николаса Мадуро.