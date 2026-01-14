Компания SpaceX отменила плату за пользование спутниковым интернетом Starlink в Иране, где уже несколько дней продолжается почти полное отключение сети на фоне массовых и кровавых протестов.

Теперь жители страны, имеющие терминалы, могут пользоваться связью бесплатно. Пока SpaceX официально не комментировала решение, но пользователи в Иране уже получили доступ к услугам без подписки.

Бесплатный Starlink для Ирана

Спутниковый интернет Starlink официально запрещен в Иране, однако тысячи терминалов были нелегально ввезены в страну через границу. По оценкам правозащитников, в стране может находиться более 50 тыс. устройств.

Сейчас смотрят

Иранские военные пытаются глушить сигнал Starlink и разыскивать пользователей, а государственные СМИ сообщают об изъятии партий оборудования, которое власти называют средствами для шпионажа и саботажа.

По данным мониторинговой организации NetBlocks, общенациональное отключение интернета продолжается уже пять дней, оставив миллионы иранцев без связи.

Протесты в Иране и позиция США

Резкое обострение ситуации в Иране произошло в течение последней недели. На улицы вышли сотни тысяч людей, которые открыто требуют свержения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Активисты сообщают о тысячах погибших за более чем две недели насильственных беспорядков.

Президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил о намерении обсудить с Маском использование Starlink для восстановления коммуникаций.

Ранее Starlink уже предоставлял бесплатный доступ к интернету в зонах конфликтов, в частности в Украине после начала полномасштабного вторжения России, а также в Венесуэле после действий США против режима Николаса Мадуро.

Источник : Bloomberg