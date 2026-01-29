Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против России планируют принять 24 февраля.

Об этом она заявила по завершению заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января, сообщает Европейская правда.

Что известно о 20-м пакете санкций против России

— Что касается 20-го пакета санкций, мы стремимся выйти с ним 24 февраля, — заявила Каллас.

Она уточнила, что государства-члены ЕС предлагают различные санкционные меры, среди которых “полный запрет морских услуг, а также вопросы энергетических санкций и минеральных удобрений”.

— Я имею в виду, это предложения на столе. Итак, работа продолжается, – добавила главная дипломат ЕС.

Каллас также отметила, что пока нет единого согласия среди стран ЕС по конкретному содержанию пакета.

— Я не могу сказать, что у нас есть согласие сейчас, иначе мы бы уже объявили, что у нас есть согласие. Но сегодня у нас было много разговоров (об этом. — Ред.) – и теперь мы продолжаем работать над этим, – сообщила она.

Напомним, 27 января президент Владимир Зеленский сообщил, что есть сигналы от европейских партнеров о готовности усилить давление на Россию для уменьшения ее способности вести войну против Украины.

По словам президента, важно обеспечить давление на всю инфраструктуру российского экспорта нефти, в частности на танкерный флот РФ.

