Каллас сказала, когда может быть принят 20 пакет санкций против России
- Евросоюз планирует одобрить 20-й пакет санкций против России 24 февраля, сообщила Кая Каллас.
- На данный момент между государствами-членами ЕС нет согласия по поводу содержания нового санкционного пакета.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против России планируют принять 24 февраля.
Об этом она заявила по завершению заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января, сообщает Европейская правда.
Что известно о 20-м пакете санкций против России
— Что касается 20-го пакета санкций, мы стремимся выйти с ним 24 февраля, — заявила Каллас.
Она уточнила, что государства-члены ЕС предлагают различные санкционные меры, среди которых “полный запрет морских услуг, а также вопросы энергетических санкций и минеральных удобрений”.
— Я имею в виду, это предложения на столе. Итак, работа продолжается, – добавила главная дипломат ЕС.
Каллас также отметила, что пока нет единого согласия среди стран ЕС по конкретному содержанию пакета.
— Я не могу сказать, что у нас есть согласие сейчас, иначе мы бы уже объявили, что у нас есть согласие. Но сегодня у нас было много разговоров (об этом. — Ред.) – и теперь мы продолжаем работать над этим, – сообщила она.
Напомним, 27 января президент Владимир Зеленский сообщил, что есть сигналы от европейских партнеров о готовности усилить давление на Россию для уменьшения ее способности вести войну против Украины.
По словам президента, важно обеспечить давление на всю инфраструктуру российского экспорта нефти, в частности на танкерный флот РФ.