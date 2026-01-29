Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що 20 пакет санкцій проти Росії планують ухвалити 24 лютого.

Про це вона заявила після закінчення засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня, повідомляє Європейська правда.

Що відомо про 20 пакет санкцій проти Росії

– Щодо 20-го пакету санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого, – заявила Каллас.

Вона уточнила, що держави-члени ЄС пропонують різні санкційні заходи, серед яких “повна заборона морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив”.

– Я маю на увазі, це пропозиції на столі. Отже, робота триває, – додала головна дипломатка ЄС.

Каллас також зазначила, що наразі немає єдиної згоди серед країн ЄС щодо конкретного змісту пакета.

– Я не можу сказати, що ми маємо згоду зараз, інакше ми б уже оголосили, що маємо згоду. Але сьогодні ми мали багато розмов (про це. – Ред.) – і тепер продовжуємо працювати над цим, – повідомила вона.

Нагадаємо, 27 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що є сигнали від європейських партнерів щодо готовності посилювати тиск на Росію для зменшення її спроможності вести війну проти України.

За словами президента, важливо забезпечити тиск на всю інфраструктуру російського експорту нафти, зокрема на танкерний флот РФ.

