Європейський Союз офіційно включив Росію до чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму.

Про це йдеться в офіційному журналі Ради ЄС.

ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

– Сьогодні ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Це уповільнить та збільшить витрати на транзакції з російськими банками, – заявила висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

Рішення почало діяти з 29 січня. Воно передбачає посилений контроль з боку всіх банків Євросоюзу за будь-якими фінансовими операціями, що мають зв’язок із Росією.

Європейська комісія ухвалила це рішення 3 грудня 2025 року. Сьогодні, через 20 днів після публікації, воно набрало сили.

Раніше Росію так і не включили до чорного списку FATF – міжнародної структури з протидії відмиванню коштів, попри наполегливі вимоги України.

Причиною стало заперечення таких країн, як Китай, Індія, Саудівська Аравія та ПАР, через що Росія залишилася поза списком.

Європейська комісія вирішила діяти самостійно та включила РФ до чорного списку незалежно від FATF.

Нові правила означають, що будь-які транзакції, пов’язані з РФ, в європейських банках тепер підлягатимуть ретельній перевірці. Фінансові ризики для російських організацій у ЄС будуть значно обмежені.

Це черговий сигнал для Москви про неприпустимість фінансування війни в Україні та ігнорування міжнародних норм.

