В новом этапе трехсторонних переговоров в ОАЭ на этой неделе не будут участвовать спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Уиткофф и Кушнер не будут на трехсторонних переговорах в ОАЭ

Как сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Сенате, “переговоры продолжатся на этой неделе, двусторонние — возможно присутствие США, но это не будут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

— И мы пытаемся дальше продвинуться, — добавил он.

В то же время Рубио признал, что для Украины крайне “политически сложно даже рассматривать идею об изменении границ”.

Госсекретарь США отметил, что территориальные претензии Кремля на Донецкую область являются главным вопросом, который остается нерешенным в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.

— Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли согласовать позиции обеих сторон по этому вопросу. Это все еще мост, который мы не перешли. … Это, как и раньше, разрыв, но, по крайней мере, нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и, вероятно, он будет очень сложным, но, тем не менее, над ним продолжается работа, — сказал он.

Кроме того, Рубио сказал, что поддерживает связь с Уиткоффом и Кушнером “примерно 10 раз в день”.

Напомним, что в Абу-Даби 23 и 24 января прошли трехсторонние переговоры по окончанию войны между Украиной, США и РФ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры были конструктивными, главное, на чем сосредоточилось обсуждение — возможные параметры окончания войны. Также он проинформировал, что 1 февраля состоится еще одна трехсторонняя встреча Украины, США и РФ.

