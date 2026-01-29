Склад делегації РФ в Абу-Дабі свідчить про її небажання закінчувати війну — Каллас
- Склад російської делегації, яку Кремль направляє в Абу-Дабі не вселяє надій на закінчення війни, заявила Кая Каллас.
- За її словами, військовослужбовці у складі делегації не мають жодного мандату погоджувати мир.
- Водночас дипломатка ЄС наголосила, що росіяни "лише вдають, що ведуть" мирні переговори.
Склад російськох делегації з переважно військових, які не мають повноважень для ухвалення рішень, вказує на несерйозний підхід РФ щодо встановлення миру в Україні.
Каллас про склад російської делегації
Як повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня, склад російської делегації, яку Кремль направляє в Абу-Дабі не вселяє надій на досягнення миру.
– Якщо ми подивимося на ці переговори (в Абу-Дабі, – Ред.), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього. – заявила Каллас.
Вона зазначила, що натомість росіяни “бомблять українців, намагаючись бомбардувати і заморозити їх, щоб змусити здатися”.
– Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа, – повідомила головна дипломатка ЄС.
Вона ще раз підкреслила, що росіяни “лише вдають, що ведуть” мирні переговори.