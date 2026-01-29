Склад російськох делегації з переважно військових, які не мають повноважень для ухвалення рішень, вказує на несерйозний підхід РФ щодо встановлення миру в Україні.

Каллас про склад російської делегації

Як повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня, склад російської делегації, яку Кремль направляє в Абу-Дабі не вселяє надій на досягнення миру.

– Якщо ми подивимося на ці переговори (в Абу-Дабі, – Ред.), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього. – заявила Каллас.

Вона зазначила, що натомість росіяни “бомблять українців, намагаючись бомбардувати і заморозити їх, щоб змусити здатися”.

– Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа, – повідомила головна дипломатка ЄС.

Вона ще раз підкреслила, що росіяни “лише вдають, що ведуть” мирні переговори.

