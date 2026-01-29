Дания и Соединенные Штаты накануне продолжили консультации по поводу будущего Гренландии.

Дания и США ведут консультации по Гренландии

Переговоры, в частности, направлены на снижение политического напряжения и реагирование на заявления президента США Дональда Трампа по поводу усиления американской роли в Арктике.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас смотрят

– Эти переговоры стали ответом на желание администрации президента США Дональда Трампа увидеть более значимое американское присутствие на арктическом острове, при этом не нарушая суверенитет Дании и не передавая территорию Соединенным Штатам, – отмечает издание.

Как пишет Bloomberg, встреча представителей двух стран была сосредоточена на поиске путей учета беспокойства США по безопасности в Арктическом регионе с одновременным соблюдением красных линий Датского королевства, касающихся суверенитета Гренландии.

Переговоры состоялись после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о достижении рамок будущего соглашения, и цель — уменьшить политическое напряжение вокруг этого вопроса.

По информации источников агентства, американская сторона заинтересована в расширении своего присутствия безопасности в регионе, однако не настаивает на передаче острова или отказе Дании от суверенных прав.

В то же время, США и Дания договорились продолжить диалог в формате технических переговоров на экспертном уровне.

К ним будут привлечены представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии для обсуждения практических аспектов сотрудничества в сфере арктической безопасности.

Эту информацию подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, отметив, что переговорный процесс продвигается, а стороны уже технически работают над вопросами, которые могут привести к взаимовыгодному решению.

В Дании и Гренландии не раз подчеркивали, что вопрос суверенитета острова не может быть предметом торга.

Любые договоренности должны полностью уважать независимость и автономный статус Гренландии, что остается принципиальной позицией обеих сторон.

Заинтересованность Вашингтона в Гренландии обострилась после публичных заявлений Дональда Трампа относительно необходимости более активной роли США в Арктике, включая расширение военного присутствия на острове, имеющем стратегическое значение из-за своего расположения и природных ресурсов.

Эти инициативы вызвали беспокойство среди европейских партнеров и союзников по НАТО, отмечающих важность соблюдения территориальной целостности Дании и недопущение эскалации напряжения в арктическом регионе.

Напомним, Франция выступила с инициативой провести военные учения НАТО в Гренландии и заявила о готовности внести свой вклад в их организацию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.