Данія та США ведуть консультації щодо Гренландії

Переговори, зокрема, спрямовані на зниження політичної напруги та реагування на заяви президента США Дональда Трампа щодо посилення американської ролі в Арктиці.

Про це повідомляє Bloomberg.

– Ці переговори стали відповіддю на бажання адміністрації президента США Дональда Трампа побачити більш значну американську присутність на арктичному острові, при цьому не порушуючи суверенітету Данії й не передаючи територію Сполученим Штатам, – зазначає видання.

Як пише Bloomberg, зустріч представників двох країн була зосереджена на пошуку шляхів врахування занепокоєнь США щодо безпеки в Арктичному регіоні з одночасним дотриманням червоних ліній Данського королівства, які стосуються суверенітету Гренландії.

Переговори відбулися після того, як минулого тижня Дональд Трамп заявив про досягнення рамок майбутньої угоди, і мають на меті зменшити політичну напругу довкола цього питання.

За інформацією джерел агентства, американська сторона зацікавлена у розширенні своєї безпекової присутності в регіоні, однак не наполягає на передачі острова або відмові Данії від суверенних прав.

Водночас США та Данія домовилися продовжити діалог у форматі технічних переговорів на експертному рівні.

До них будуть залучені представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії для обговорення практичних аспектів співпраці в сфері арктичної безпеки.

Цю інформацію підтвердив державний секретар США Марко Рубіо, зазначивши, що переговорний процес просувається, а сторони вже на технічному рівні працюють над питаннями, які можуть привести до взаємовигідного рішення.

У Данії та Гренландії неодноразово підкреслювали, що питання суверенітету острова не може бути предметом торгу.

Будь-які домовленості, за їхніми словами, мають повністю поважати незалежність та автономний статус Гренландії, що залишається принциповою позицією обох сторін.

Зацікавленість Вашингтона у Гренландії загострилася після публічних заяв Дональда Трампа щодо необхідності значно активнішої ролі США в Арктиці, включно з розширенням військової присутності на острові, який має стратегічне значення через своє розташування та природні ресурси.

Ці ініціативи викликали занепокоєння серед європейських партнерів і союзників по НАТО, які наголошують на важливості дотримання територіальної цілісності Данії та недопущення ескалації напруги в арктичному регіоні.

Нагадаємо, Франція звернулася з ініціативою провести військові навчання НАТО в Гренландії та заявила про готовність зробити свій внесок в їхню організацію.

