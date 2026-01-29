Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили поддержку Украины и координацию действий с европейскими партнерами.

Разговор Зеленского и Мерца: что известно

— Германия очень помогает нам с первых дней этой войны. И это чрезвычайно большой вклад в спасение жизней украинцев и нашу способность защищаться от российской агрессии, — написал Зеленский в Telegram.

Он высоко оценил лидерство Мерца и уровень координации между Украиной и Германией.

— Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил вклад немецких систем ПВО в защиту инфраструктуры и населенных пунктов Украины.

— Именно немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетики и наших городов, — отметил президент.

Он добавил, что сейчас есть важный пакет энергетической поддержки от Германии. Глава государства подчеркнул, что “каждый такой шаг делает Украину сильнее” и поблагодарил за поддержку.

Зеленский и Мерц обсудили дальнейшее сотрудничество и договорились о совместной работе между Украиной, Германией и партнерами в Европе на следующей неделе.

Напомним, новый посол Германии в Украине Гайко Томс заявил, что его страна уже передала Украине девять систем противовоздушной обороны IRIS-T и ожидает поставки новых комплексов в ближайшее время.

В конце 2025 года Германия передала Украине два дополнительных комплекса Patriot.

