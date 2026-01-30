Принцип самовизначення народів не може застосовуватися до тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

На цьому на пресконференції у Нью-Йорку, відповідаючи на запитання російського журналіста, наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Укрінформ.

Позиція ООН щодо Криму та Донбасу

Відповідаючи на запитання щодо можливості застосування принципу самовизначення до Криму й Донбасу, генсек ООН зазначив, що міжнародне право передбачає два ключові принципи.

Перший із них — територіальна цілісність держав, другий — самовизначення народів.

Водночас, за словами Гутерреша, право на самовизначення може реалізовуватися лише за наявності визначених умов.

Він наголосив, що відповідно до висновків Управління ООН з правових питань, ці умови не застосовуються щодо Криму та Донбасу.

— Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України, — зазначив генсек ООН.

У контексті цього Гутерреш фактично відкинув спроби Росії використати міжнародне право для виправдання окупації українських територій.

Реакція МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також прокоментував спроби Росії апелювати до ООН щодо так званого самовизначення окупованих територій.

За його словами, Москва намагається маніпулювати міжнародним правом, порівнюючи ситуацію на Донбасі з іншими світовими кейсами.

— Росія запитала ООН, чи визнає вона “самовизначення” Донбасу за аналогією з Гренландією. ООН уже дала відповідь: у жовтні 2022 року 143 члени Генеральної Асамблеї ООН відкинули незаконні захоплення земель Росією, – наголосив Тихий.

Він зазанчив, що міжнародна спільнота чітко зафіксувала свою позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

— Картка бінго: забирайтеся геть з України, – додав речник МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі кількість проблемних питань зменшилася, однак позиція України щодо територіальної цілісності залишається незмінною.

За словами глави держави, Росія продовжує намагатися реалізувати свої початкові цілі, однак на фронті досягти цього не може.

