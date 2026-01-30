Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг Гренландии может создать опасный прецедент, который в будущем способен использовать для легализации захвата чужих территорий, в том числе и украинских.

Зеленский о Гренландии

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, комментируя дискуссии о статусе датского арктического острова.

По его словам, подобные кейсы следует рассматривать более широко, ведь они могут открыть путь к де-юре признанию силового пересмотра границ.

– Также, по моему мнению, история с Гренландией – это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так, – сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

Зеленский также обратил внимание на сигналы, которые посылает международное сообщество в связи с событиями вокруг Гренландии, в частности, на решение о военной поддержке Дании.

Он отметил, что такие шаги предпринимаются в рамках НАТО, членом которого Украина не является, поэтому Киев вынужден прежде всего думать о собственной безопасности и территориальной целостности.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что страна не уступит Гренландию, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного установления американского контроля над островом.

В то же время глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил о подготовительных мерах на случай потенциальной военной угрозы со стороны США.

Впоследствии Трамп заявил о достижении рамочных договоренностей после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии и Арктическому региону в целом, а также об отказе от введения тарифов, запланированных на начало февраля.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что принцип самоопределения не применим к Крыму и Донбассу.

