История с Гренландией может обернуться угрозой для Украины — Зеленский
- Зеленский обратил внимание на международный прецедент, который может иметь последствия для территориальной безопасности Украины.
- Президент прокомментировал сигналы Запада на фоне дискуссий по статусу Гренландии.
- В Киеве увидели риски де-юре признания силовых перемен границ в будущем.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг Гренландии может создать опасный прецедент, который в будущем способен использовать для легализации захвата чужих территорий, в том числе и украинских.
Зеленский о Гренландии
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, комментируя дискуссии о статусе датского арктического острова.
По его словам, подобные кейсы следует рассматривать более широко, ведь они могут открыть путь к де-юре признанию силового пересмотра границ.
– Также, по моему мнению, история с Гренландией – это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так, – сказал Зеленский во время встречи с журналистами.
Зеленский также обратил внимание на сигналы, которые посылает международное сообщество в связи с событиями вокруг Гренландии, в частности, на решение о военной поддержке Дании.
Он отметил, что такие шаги предпринимаются в рамках НАТО, членом которого Украина не является, поэтому Киев вынужден прежде всего думать о собственной безопасности и территориальной целостности.
Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что страна не уступит Гренландию, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного установления американского контроля над островом.
В то же время глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил о подготовительных мерах на случай потенциальной военной угрозы со стороны США.
Впоследствии Трамп заявил о достижении рамочных договоренностей после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии и Арктическому региону в целом, а также об отказе от введения тарифов, запланированных на начало февраля.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что принцип самоопределения не применим к Крыму и Донбассу.