Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація навколо Гренландії може створити небезпечний прецедент, який у майбутньому здатні використати для легалізації захоплення чужих територій, зокрема й українських.

Зеленський про Гренландію

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи дискусії щодо статусу данського арктичного острова.

За його словами, подібні кейси варто розглядати ширше, адже вони можуть відкрити шлях до де-юре визнання силового перегляду кордонів.

– Також, на мій погляд, історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так, – сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Зеленський також звернув увагу на сигнали, які надсилає міжнародна спільнота у зв’язку з подіями довкола Гренландії, зокрема на рішення про військову підтримку Данії.

Він зауважив, що такі кроки ухвалюються в межах НАТО, членом якого Україна не є, тому Київ змушений насамперед думати про власну безпеку та територіальну цілісність.

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що країна не поступиться Гренландією, попри заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення американського контролю над островом.

Водночас очільник уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен повідомив про підготовчі заходи на випадок потенційної військової загрози з боку США.

Згодом Трамп заявив про досягнення рамкових домовленостей після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо Гренландії та Арктичного регіону загалом, а також про відмову від запровадження тарифів, запланованих на початок лютого.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що принцип самовизначення не може застосовуватися до Криму та Донбасу.

