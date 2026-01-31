Генасамблея ООН закликала сторони, що ведуть бойові дії у конфліктах по всьому світу, погодитися на справжнє взаємне припинення вогню під час зимових Олімпійських ігор-2026, відродивши давній принцип олімпійського перемир’я.

Про це повідомляє пресцентр ООН із посиланням на заяву голови Генасамблеї ООН Анналени Бербок.

Олімпійське перемир’я

– Олімпійське перемир’я доводить, що навіть у часи розбрату людство все ще може знайти спільну мову через спорт… Ігри об’єднають спортсменів з усіх куточків світу, як засіб сприяння миру, взаєморозумінню та доброзичливості між народами, – сказала вона.

Зараз дивляться

Олімпійське перемир’я – це давня традиція. Його Асамблея ухвалює перед кожними літніми та зимовими Іграми.

Майбутні зимові Ігри в італійському Мілані-Кортіні розпочнуться 6 лютого, а перемир’я традиційно починається за 7 днів до церемонії відкриття і до семи днів після завершення Паралімпійських ігор.

Міжнародний олімпійський комітет вивісить прапор ООН на олімпійських об’єктах як символ миру.

Скелетоніст Владислав Гераскевич стане одним із прапороносців української команди на зимових Олімпійських іграх-2026.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.