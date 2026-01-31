Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов, который будет действовать до 31 июля 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Запрет на экспорт топлива в РФ: что известно

В российском правительстве заявили, что до 31 июля 2026 года вводится временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других видов топлива.

Сейчас смотрят

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Кабинете министров РФ отметили, что это решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке и предотвращение ценовых колебаний.

— Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов топлива до 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписано, — говорится в сообщении пресс-службы.

В российском правительстве уточнили, что ограничение не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Власти РФ объяснили это необходимостью избежать рисков перезагрузки производственных мощностей нефтяных компаний.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия продлила действие временного запрета на экспорт бензина до конца февраля, чтобы сохранить стабильность на внутреннем топливном рынке.

Отмечалось, что поставки бензина за пределы России будут ограничены до 28 февраля 2026 года и коснутся всех экспортеров, в том числе производителей.

Этому предшествовало стремительное ухудшение ситуации на топливном рынке РФ после точных атак Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и трубопроводам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.