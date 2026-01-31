Уряд Росії запровадив тимчасову заборону на експорт бензину, дизельного пального та інших видів нафтопродуктів, яка діятиме до 31 липня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної думи РФ.

Заборона на експорт пального в РФ: що відомо

У російському уряді заявили, що до 31 липня 2026 року вводиться тимчасова заборона на вивіз бензину, дизельного пального та інших видів палива.

Зараз дивляться

Відповідну постанову підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

У Кабінеті міністрів РФ зазначили, що це рішення спрямоване на підтримання стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку та запобігання ціновим коливанням.

— Уряд запровадив нову тимчасову заборону на експорт бензину, дизельного пального та інших видів палива до 31 липня 2026 року. Відповідну постанову підписано, — йдеться в повідомленні пресслужби.

У російському уряді уточнили, що обмеження не поширюватиметься на безпосередніх виробників нафтопродуктів.

Влада РФ пояснила це необхідністю уникнути ризиків затоварювання виробничих потужностей нафтових компаній.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Росія продовжила дію тимчасової заборони на експорт бензину до кінця лютого, щоб зберегти стабільність на внутрішньому паливному ринку.

Зазначалося, що постачання бензину за межі Росії будуть обмежені до 28 лютого 2026 року та стосуватимуться всіх експортерів, зокрема виробників.

Цьому передувало стрімке погіршення ситуації на паливному ринку РФ після влучних атак Сил оборони України по нафтопереробній інфраструктурі та трубопроводах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.