Россия продлила действие временного запрета на экспорт бензина до конца февраля, чтобы сохранить стабильность на внутреннем топливном рынке.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на постановление правительства РФ.

РФ продлила запрет на экспорт бензина

Поставки бензина за пределы России будут ограничены до 28 февраля 2026 года и коснутся всех экспортеров, включая производителей. Об этом говорится в правительственном постановлении, опубликованном в субботу, 27 декабря.

Сейчас смотрят

Российское правительство также продлило до этой же даты запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей для экспортеров, не являющихся производителями.

Россия ввела эти ограничения в конце августа, когда Украина активизировала удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам и портам — от Черного моря до побережья Балтики.

Это обострило кризис на внутреннем топливном рынке, вызвав рост цен и временный дефицит в некоторых регионах.

Хотя с того времени ситуация стабилизировалась, цены остаются относительно высокими, а атаки со стороны Украины продолжаются.

Ранее установленный срок действия запрета должен был завершиться в декабре.

Топливный кризис в России

В конце июля правительство РФ приняло решение запретить экспорт бензина до 31 августа на фоне роста цен на нефтепродукты.

В августе ситуация на топливном рынке России быстро ухудшалась, и запрет был продлен до конца декабря.

После результативных атак Сил обороны по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и трубопроводах РФ столкнулась с серьезной нехваткой топлива.

Из-за этого российские власти были вынуждены ограничивать продажу бензина, в ряде регионов была введена талонная система.

Оптовые цены на топливо росли, автозаправочные станции массово оставались без ресурсов. Кремль начал импортировать топливо из Беларуси.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.