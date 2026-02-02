Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился остановить импорт российской нефти в свою страну.

Индия отказалась от российской нефти — Трамп

— Для меня было честью сегодня утром поговорить с премьер-министром Индии Моди. Он — один из моих лучших друзей, а также сильный и уважаемый лидер своей страны, — написал Трамп на платформе Truth Social в понедельник, 2 февраля.

Американский лидер сообщил, что во время разговора стороны обсудили вопросы торговли, а также возможные пути завершения войны между Россией и Украиной.

— Он согласился прекратить покупать российскую нефть и закупать значительно больше у Соединенных Штатов и, потенциально, у Венесуэлы. Это поможет завершить войну в Украине, которая продолжается прямо сейчас, с тысячами погибших каждую неделю, — заявил президент США.

Также, по словам Трампа, Соединенные Штаты и Индия достигли торгового соглашения. В соответствии с ним Вашингтон снизил пошлины на индийские товары с 25 до 18 процентов.

Индия, как отметил американский лидер, продолжит постепенно снижать собственные тарифы до нулевого уровня.

— Премьер-министр также обязался “покупать американское” на гораздо более высоком уровне, в дополнение к более чем $500 млрд в виде американских энергетических, технологических, сельскохозяйственных, угольных и многих других товаров. Наши удивительные отношения с Индией будут еще крепче в будущем, – сообщил Трамп.

Как известно, в августе 2025 года США ввели 25-процентные пошлины на индийские товары из-за масштабных закупок Индией российских вооружений и энергоносителей.

Тогда представитель Белого дома заявил, что этот тариф отменят после прекращения Индией импорта российской нефти.

Моди не упомянул о российской нефти

После телефонного разговора Нарендра Моди назвал Дональда Трампа “дорогой другом”. Он подтвердил снижение американских тарифов на индийскую продукцию до 18 процентов.

Однако в его посте на платформе X нет упоминания о российской нефти.

— Когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Лидерство президента Трампа жизненно важно для глобального мира, стабильности и процветания. Индия полностью поддерживает его усилия по установлению мира, — заявил индийский премьер.

В октябре прошлого года президент США уже заявлял, что Нарендра Моди пообещал прекратить импорт российской нефти.

— Мне не нравилось, что Индия покупает нефть, и он (Моди. – Ред.) сегодня заверил меня, что они больше не будут покупать нефть из России, – сказал тогда Трамп после встречи в Белом доме.

Однако индийская сторона тогда не подтвердила эти слова.

— Нашим постоянным приоритетом было защищать интересы индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью, – ответили в министерстве иностранных дел Индии.

