Президент США Дональд Трамп стверджує, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився зупинити імпорт російської нафти до своєї країни.

Індія відмовилася від російської нафти – Трамп

– Для мене було честю сьогодні зранку поговорити з прем’єр-міністром Індії Моді. Він – один із моїх найкращих друзів, а також сильний і шанований лідер своєї країни, – написав Трамп на платформі Truth Social у понеділок, 2 лютого.

Трамп повідомив, що під час розмови сторони обговорили питання торгівлі, а також можливі шляхи завершення війни між Росією та Україною.

– Він погодився припинити купувати російську нафту та закуповувати значно більше у Сполучених Штатів і, потенційно, у Венесуели. Це допоможе завершити війну в Україні, яка триває просто зараз, із тисячами загиблих щотижня, – заявив президент США.

Також, за словами Трампа, Сполучені Штати та Індія досягли торговельної домовленості. Відповідно до неї Вашингтон зменшив мита на індійські товари з 25 до 18 відсотків.

Індія, як зазначив американський лідер, продовжить поступово знижувати власні тарифи до нульового рівня.

– Прем’єр-міністр також зобов’язався “купувати американське” на набагато вищому рівні, на додаток до понад $500 млрд у вигляді американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших товарів. Наші дивовижні відносини з Індією будуть ще міцнішими в майбутньому, – повідомив Трамп.

Як відомо, у серпні 2025 року США ввели 25-відсоткові мита на індійські товари через масштабні закупівлі Індією російських озброєнь та енергоносіїв.

Тоді представник Білого дому заявив, що цей тариф скасують після припинення Індією імпорту російської нафти.

Моді не згадав про російську нафту

Після телефонної розмови Нарендра Моді назвав Дональда Трампа “дорогим другом”. Він підтвердив зниження американських тарифів на індійську продукцію до 18 відсотків.

Однак у його дописі на платформі X немає згадки про російську нафту.

– Коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь нашим народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці. Лідерство президента Трампа життєво важливе для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля щодо миру, – заявив індійський прем’єр.

У жовтні минулого року президент США вже заявляв, що Нарендра Моді пообіцяв припинити імпорт російської нафти.

– Мені не подобалося, що Індія купує нафту, і він (Моді. – Ред.) сьогодні запевнив мене, що вони більше не купуватимуть нафту з Росії, – сказав тоді Трамп після зустрічі в Білому домі.

Однак індійська сторона тоді не підтвердила ці слова.

– Нашим постійним пріоритетом було захищати інтереси індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Наша імпортна політика повністю керується цією метою, – відповіли у міністерстві закордонних справ Індії.

