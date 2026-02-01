Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах доклада переговорной команды и определении дат последующих трехсторонних встреч.

Зеленский о новых переговорах в Абу-Даби

По словам главы государства, переговоры в Абу-Даби пройдут 4 и 5 февраля.

Украинская сторона подтвердила готовность к предметному диалогу и заинтересованность в достижении результата, приближающегося к реальному и достойному завершению войны.

– Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает! – отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил всех партнеров, которые способствуют переговорному процессу и поддерживают дипломатические усилия Украины.

Напомним, после первого раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и РФ по окончании войны в Абу-Даби 23-24 января появилась информация о проведении второго раунда в том же месте 1 февраля.

В течение недели стало известно, что на трехсторонней встрече в ОАЭ не будут присутствовать Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В конце недели президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дата и время встречи может измениться из-за “событий вокруг США и Ирана”.

