Зеленский анонсировал даты трехсторонних переговоров в Абу-Даби
- Зеленский сообщил о следующих трехсторонних переговорах 4 и 5 февраля в Абу-Даби.
- Украина готова к предметному диалогу по завершению войны.
- Президент поблагодарил всех, кто способствует подготовке встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах доклада переговорной команды и определении дат последующих трехсторонних встреч.
Зеленский о новых переговорах в Абу-Даби
По словам главы государства, переговоры в Абу-Даби пройдут 4 и 5 февраля.
Украинская сторона подтвердила готовность к предметному диалогу и заинтересованность в достижении результата, приближающегося к реальному и достойному завершению войны.
– Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает! – отметил Зеленский.
Президент также поблагодарил всех партнеров, которые способствуют переговорному процессу и поддерживают дипломатические усилия Украины.
Напомним, после первого раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и РФ по окончании войны в Абу-Даби 23-24 января появилась информация о проведении второго раунда в том же месте 1 февраля.
В течение недели стало известно, что на трехсторонней встрече в ОАЭ не будут присутствовать Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
В конце недели президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дата и время встречи может измениться из-за “событий вокруг США и Ирана”.