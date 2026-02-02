Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что контакты между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным возможны только в Москве.

Об этом пресс-секретарь Путина заявил во время пресс-брифинга 2 февраля, пишут российские пропагандистские издания.

Песков о возможности встречи Зеленского и Путина

Журналисты спросили у пресс-секретаря российского диктатора, рассматривают ли в Кремле возможность организации встречи Зеленского и Путина на нейтральной территории.

– Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Это остается нашей позицией, – ответил Песков.

Спикер Путина назвал позицию Москвы по этому вопросу достаточно последовательной.

Песков утверждает, что в Кремле якобы сохраняют свою открытость для переговоров, а пока продолжается работа на линии рабочих групп. По его словам, Россия ведет диалог в “интересах урегулирования войны в Украине”.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает нереалистичной встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Однако он пригласил его приехать в Киев, если глава Кремля на это решится.

Следующая трехсторонняя встреча между командами Украины, России и США состоится в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

