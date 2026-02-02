Только в Москве: Песков озвучил позицию Кремля по встрече Путина с Зеленским
- В Кремле заявили, что встреча Зеленского и Путина возможна только в Москве, отвергнув вариант нейтральной территории.
- В то же время украинский президент считает такую поездку нереалистичной и ранее пригласил российского диктатора в Киев.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что контакты между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным возможны только в Москве.
Об этом пресс-секретарь Путина заявил во время пресс-брифинга 2 февраля, пишут российские пропагандистские издания.
Песков о возможности встречи Зеленского и Путина
Журналисты спросили у пресс-секретаря российского диктатора, рассматривают ли в Кремле возможность организации встречи Зеленского и Путина на нейтральной территории.
– Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Это остается нашей позицией, – ответил Песков.
Спикер Путина назвал позицию Москвы по этому вопросу достаточно последовательной.
Песков утверждает, что в Кремле якобы сохраняют свою открытость для переговоров, а пока продолжается работа на линии рабочих групп. По его словам, Россия ведет диалог в “интересах урегулирования войны в Украине”.
30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает нереалистичной встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Однако он пригласил его приехать в Киев, если глава Кремля на это решится.
Следующая трехсторонняя встреча между командами Украины, России и США состоится в Абу-Даби 4 и 5 февраля.