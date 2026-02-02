Спеціальний представник президента США Стів Віткофф візьме участь у переговорах між командами України та Росії в Абу-Дабі.

Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід на своїй сторінці у X.

Участь Віткоффа у переговорах в Абу-Дабі

Як зазначив журналіст, високопоставлений американський чиновник підтвердив йому, що спецпредставник США Віткофф прибуде до Ізраїлю завтра, 3 лютого

За словами кореспондента, він зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями.

Однак Віткофф зупиниться в Ізраїлі дорогою до Абу-Дабі, де проведе черговий раунд переговорів з Росією та Україною в середу та четвер, 4 та 5 лютого відповідно, заявив Равід.

Він зазначив, що на момент публікації допису зустріч з іранцями ще не запланували, але діалог щодо цього питання ще триває.

Журналіст додав, що міністр закордонних справ Ірану Аракчі сьогодні провів переговори з цього питання з міністрами оборони Туреччини, Єгипту та Саудівської Аравії.

Тристороння зустріч між командами України, Росії та США відбудеться в Абу-Дабі протягом 4 та 5 лютого.

