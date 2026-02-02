Віткофф візьме участь у переговорах України і РФ в Абу-Дабі
- Спецпредставник США Стів Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та РФ, які пройдуть 4-5 лютого в Абу-Дабі.
- Перед візитом до ОАЕ американський посадовець відвідає Ізраїль для зустрічі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф візьме участь у переговорах між командами України та Росії в Абу-Дабі.
Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід на своїй сторінці у X.
Участь Віткоффа у переговорах в Абу-Дабі
Як зазначив журналіст, високопоставлений американський чиновник підтвердив йому, що спецпредставник США Віткофф прибуде до Ізраїлю завтра, 3 лютого
За словами кореспондента, він зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями.
Однак Віткофф зупиниться в Ізраїлі дорогою до Абу-Дабі, де проведе черговий раунд переговорів з Росією та Україною в середу та четвер, 4 та 5 лютого відповідно, заявив Равід.
Він зазначив, що на момент публікації допису зустріч з іранцями ще не запланували, але діалог щодо цього питання ще триває.
Журналіст додав, що міністр закордонних справ Ірану Аракчі сьогодні провів переговори з цього питання з міністрами оборони Туреччини, Єгипту та Саудівської Аравії.
Тристороння зустріч між командами України, Росії та США відбудеться в Абу-Дабі протягом 4 та 5 лютого.