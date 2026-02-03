В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не был удивлен последней атакой России на Украину, в частности ударами по объектам энергетики.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трампа не удивила массированная атака РФ 3 февраля

Она отметила, что обсудила российские удары с президентом Трампом сегодня утром.

— Его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена, – ответила Левитт.

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что Россия демонстративно проигнорировала личную просьбу президента США об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре. Теперь глава государства ожидает реакции Вашингтона.

После ночного удара РФ по объектам украинской энергетики сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к Дональду Трампу с просьбой начать процесс передачи Украине ракет Томагавк.

29 января Трамп заявил, что попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели. В Кремле согласились на это предложение.

Однако вскоре начались атаки РФ на логистические объекты Украины.

Ночью 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, применив 521 средство воздушного нападения, включая баллистические ракеты и дроны Шахед.

Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали в общей сложности 521 средство воздушного нападения.

Основные направления атак – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.

Под ударами оказались многоэтажки и теплоэлектроцентрали, ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

