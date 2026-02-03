У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не був здивований останньою атакою Росії на Україну, зокрема ударами по об’єктах енергетики.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Трампа не здивувала масована атака РФ 3 лютого

Вона зазначила, що обговорила російські удари з президентом Трампом сьогодні вранці.

– Його реакція, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстоку війну – війну, яка ніколи б не почалася, якби президент все ще перебував при владі. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена, – відповіла Левітт.

Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі. Тепер глава держави очікує реакції Вашингтона.

Після нічного удару РФ по об’єктах української енергетики сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до Дональда Трампа з проханням почати процес передачі Україні ракет Томагавк.

29 січня Трамп заявив, що попросив Володимира Путіна не бити по Києву та інших українських містах протягом тижня. У Кремлі погодилися на цю пропозицію.

Однак незабаром почалися атаки РФ на логістичні об’єкти України.

Уночі 3 лютого Росія завдала комбінованого удару по території України, застосувавши 521 засіб повітряного нападу, включно з балістичними ракетами та дронами Шахед.

Радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували загалом 521 засіб повітряного нападу.

Головні напрямки атак – Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області.

Під ударами опинились багатоповерхівки і теплоелектроцентралі, ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

