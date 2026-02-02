Будут состоять из двух частей: Умеров раскрыл детали новых переговоров в Абу-Даби
- Переговоры в Абу-Даби 4–5 февраля будут состоять из двусторонних и трехсторонних встреч.
- Российская делегация будет иметь мандат на обсуждение военно-политических вопросов.
- На встречах будут обсуждаться подписание гарантий безопасности и план послевоенного восстановления Украины.
Переговоры в Абу-Даби 4-5 февраля будут состоять из двух частей: двусторонняя встреча с американской делегацией и трехсторонняя – делегации Украины, США и РФ.
Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новни секретарь СНБО Рустем Умеров.
Умеров о переговорах в Абу-Даби
— Получили директивы и четкие рамки от президента… Переговоры в Абу-Даби будут состоять из двух частей, — отметил он.
Умеров рассказал, что первая часть — двусторонняя встреча с американской стороной, которая будет представлена Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Будут обсуждаться подписание гарантий безопасности и Prosperity Package (план послевоенного восстановления Украины).
Секретарь СНБО добавил, что на трехсторонней встрече будет “весомо представлена” российская сторона.
— У них будет мандат на обсуждение военно-политических вопросов. После чего будем докладывать президенту Зеленскому — и в среду, и в четверг, — сказал он.
Кроме того, Рустем Умеров анонсировал “определенные результаты” в вопросе обмена пленными, который в последнее время блокирует РФ.
– В ближайшее время вы услышите определенные результаты (по обмену пленными, – Ред.). Это постоянная работа, которая ведется с 2022 года, – подчеркнул он.
Напомним, 1 февраля Владимир Зеленский сообщил, что после доклада переговорной команды следующие трехсторонние встречи между Украиной, Россией и США состоятся 4 и 5 февраля.
23-24 декабря в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ по установлению мира.
Президент Зеленский отмечал, что вопросы контроля над Донбассом и Запорожской АЭС были самыми сложными во время переговоров.
Однако позиция Украины осталась неизменной: Киев не согласится передать России Донецкую и Луганскую области, подчеркивал президент.