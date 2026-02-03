Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що переговори в Абу-Дабі проходитимуть у два етапи: спершу двостороння зустріч української та американської делегацій, а згодом — тристоронні консультації за участі України, США та Росії.

За його словами, під час переговорів в Абу-Дабі планують обговорити безпекові гарантії, післявоєнне відновлення України, а також очікують прогресу в питанні обміну полоненими.