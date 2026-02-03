Хто представлятиме Росію на переговорах в Абу-Дабі: що кажуть у Кремлі
У Кремлі оголосили, хто представлятиме Росію під час другого раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого.
Інформацію озвучив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.
Кремль про переговори в Абу-Дабі: що відомо
За словами Пєскова, Росія візьме участь у другому раунді переговорів в Абу-Дабі, що заплановані на 4-5 лютого.
Склад російської делегації залишиться без змін, а очолить її, як і під час першого раунду, начальник ГРУ Ігор Костюков.
Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що переговори в Абу-Дабі проходитимуть у два етапи: спершу двостороння зустріч української та американської делегацій, а згодом — тристоронні консультації за участі України, США та Росії.
За його словами, під час переговорів в Абу-Дабі планують обговорити безпекові гарантії, післявоєнне відновлення України, а також очікують прогресу в питанні обміну полоненими.