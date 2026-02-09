В США заявили, что не озвучивали никаких дедлайнов по окончанию войны, которую Россия ведет против Украины. Однако Соединенные Штаты стремятся, чтобы боевые действия завершились в максимально короткие сроки.

Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, пишет The Guardian.

США не озвучивали сроков окончания войны

Он напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о якобы намерениях Соединенных Штатов достичь завершения войны до конца июня.

— Я не думаю, что это что-то, что Соединенные Штаты выносили на обсуждение… Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились, — сказал он.

Дипломат считает, что установление конкретных сроков в подобных конфликтах обычно является очень рискованным шагом.

— Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, мы просто доведем это до конца, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны — россияне и украинцы — должны будут согласиться с любым соглашением, которое будет выработано, — отметил Уитакер.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну до начала лета 2026 года.

По его словам, Вашингтон может применять дипломатическое давление в соответствии с этим планом.

Президент рассказал, что американская сторона ориентируется на июнь и работает над созданием четкого графика переговорного процесса.

Он предположил, что такая позиция может быть связана с внутриполитическими обстоятельствами в США.

